Срочно. Вычитать и исправить юридический диплом

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт3 заявки213 просмотров

В дипломе 40 страниц. (Надо исправить только 2 и 3 главы с заключением)

Достаточно много несогласований, ошибок.

Все исправить.

Работа нужна в течение 2,5 часа.

До 12-00 мск.

Стоимость?

10 лет назад
serg11235
Сергей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад

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