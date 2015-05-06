Срочно. Вычитать и исправить юридический диплом

Добрый день! В полях программы находятся заголовки. Их нужно причесать по длине (программа показывает если длиннее положенного красным, если исправлено, то зеленым подсветится). Также загловки типа Радиаторы киев сделать Радиаторы в Киеве и подобные правки. ...