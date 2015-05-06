Нужно расшифровать несколько часов аудио файлов, тренинги и интервью, качество хорошее. Обращаться на почту.
Срочно. Вычитать и исправить юридический диплом
В дипломе 40 страниц. (Надо исправить только 2 и 3 главы с заключением)
Достаточно много несогласований, ошибок.
Все исправить.
Работа нужна в течение 2,5 часа.
До 12-00 мск.
Стоимость?
Заявки фрилансеров
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