Статья туристской тематики

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен8 заявок303 просмотра

Необходимо оперативное редактирование статья туристской направленности.

17 лет назад
Baikalochka
Юлия 
125 лет
17 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Выбранный исполнитель

astrajournal
40 лет
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад
17 лет назад
С Александрой очень приятно работать. Ответственно и креативно подошла к выполению задания. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Юлия четко объяснила задачу и мгновенно перевела оплату - кстати, с премией (видимо, за талант :) ). Работать приятно, общаться - одно удовольствие, жду новых заданий!

Заявки фрилансеров

astrajournal
40 лет
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад
17 лет назад