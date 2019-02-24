"Содержание двойных коров в АО племенном заводе"

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт5 заявок166 просмотров
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Тема аналитической курсовой работы: "Содержание двойных коров в АО племенном заводе"Курсовая работа согласно Методическим рекомендациямУникальность-50%

5 лет назад
kasper1972
Наталья 
51 годРоссия
5 лет в сервисе
Была
4 года назад