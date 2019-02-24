Информационные системы ERP, ERP II, MRP, MRP II

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кто может помочь с работой? Задание: Выберите и обоснуйте вид информационной системы для 

внедрения на ваше предприятие (ERP, MRP, ERP II, MRP II) 

3. Провести общий обзор для рынка информационных систем 

4. Сопоставьте возможности зарубежных информационных систем 

и отечественных разработок. 

5. Используя критерии, проведите сравнение и выберите 

конкретную информационную систему для вашего предприятия. Обоснуйте свой выбор. 

a. Выбрать 5-10 информационных систем для анализа 

b. Выделить 15+ критериев для выбора ИС 

Конкретное задание смотрите на стр. 22 вложения

5 лет назад
gadla
49 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 года назад