Здравствуйте, нужно написать 3 параграфа к дипломной работе по прикладной информатике. Тематика диплома - разработка информационной системы по удаленному управлению полетными контроллерами в службах экстренного реагирования. Примерную стоимость и описание работы описал во вложении.
Информационные системы ERP, ERP II, MRP, MRP II
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
кто может помочь с работой? Задание: Выберите и обоснуйте вид информационной системы для
внедрения на ваше предприятие (ERP, MRP, ERP II, MRP II)
3. Провести общий обзор для рынка информационных систем
4. Сопоставьте возможности зарубежных информационных систем
и отечественных разработок.
5. Используя критерии, проведите сравнение и выберите
конкретную информационную систему для вашего предприятия. Обоснуйте свой выбор.
a. Выбрать 5-10 информационных систем для анализа
b. Выделить 15+ критериев для выбора ИС
Конкретное задание смотрите на стр. 22 вложения
- Похожие заказы
- $30Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Всю необходимую информацию могу выслать отдельно, схемы старый курсовой проект. В данной работе должны присутствовать патенты, и выдержки из журналов, которые можно найти в библиотеке электронной.Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт5 лет назад
Выделил что ближе мне,но там 92штуки.Можно посмотреть и остальныеРефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен5 лет назад
Информация о работе менеджере компании Nike - Перечень ранжированных профессиональных компетенций менеджера; - Таблица с поведенческими индикаторами проявления профессиональной компетенции в трудовой деятельности; - Профиль должности менеджера. В идеале необходимо найти или написать все указанное, но подойдет и вариант частично ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт5 лет назад
60-80 страниц 85% АП ВУЗ 50 дней Подробное задание во вложенииРефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $16
1. Тема Гражданско-правовая ответственность юридических лиц; 2. Оригинальность 45-50 % 3. Срок выполнения к 17 марту.Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется сделать отчёт по производственной практике на предприятии ПАО "Нептун". Архив с тем какое должно быть содержание и пример работы+методичка по выполнению работы. (https://yadi.sk/d/Kycc1MThGFhdBg) Бюджет 1500-1700руб.Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно доделать работу до конца до 25 февраля. Тема: Исследование вопросов усиления фундаментов с помощью разгружающих элементов + Выполнение презентации. Образец презентации есть. Я потом буду распечатывать слайды на А1. Есть также образец дипломной + начало моей ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Нужно написать курсовую работу на тему "Тестирование производительности программ: подходы в зависимости от категорий приложений." . Курсовая работа нужна к 27 февраля.Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $1
Нужен реферат на указанную тему. Объем 3 листа ворд(тексом Калибри 11) Не просто скопированная из интернета чужая работа, а рассуждение,с цитами из книг/интернета с логичным повествованием. Работа должна быть самобытной. Оплата после проверки материала.Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт5 лет назад