Написать 3 параграфа к теоретической главе диплома, прикл. информатика

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Здравствуйте, нужно написать 3 параграфа к дипломной работе по прикладной информатике. Тематика

диплома - разработка информационной системы по удаленному управлению полетными

контроллерами в службах экстренного реагирования. Примерную стоимость и

описание работы описал во вложении.

5 лет назад
AlonsoMackenlly
Иван 
27 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад