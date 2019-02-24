Необходимо найти и предоставить информацию на эту тему

Нужно доделать работу до конца до 25 февраля. Тема: Исследование вопросов усиления фундаментов с помощью разгружающих элементов + Выполнение презентации. Образец презентации есть. Я потом буду распечатывать слайды на А1. Есть также образец дипломной + начало моей ...