Необходимо найти и предоставить информацию на эту тему

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки137 просмотров
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Информация о работе менеджере компании Nike

- Перечень ранжированных профессиональных компетенций менеджера;

- Таблица с поведенческими индикаторами проявления профессиональной

компетенции в трудовой деятельности;

- Профиль должности менеджера.

В идеале необходимо найти или написать все указанное, но подойдет и вариант частично найденной информации

5 лет назад
Brusentsev
Александр 
25 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад