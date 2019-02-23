Бакалаврская банковский учет

1. Тема Гражданско-правовая ответственность юридических лиц; 2. Оригинальность 45-50 % 3. Срок выполнения к 17 марту.
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60-80 страниц
85% АП ВУЗ
50 дней
Подробное задание во вложении
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