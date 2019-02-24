Модернизация контактного аппарата окисления аммиака

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Всю необходимую информацию могу выслать отдельно, схемы старый курсовой проект. В данной работе должны присутствовать патенты, и выдержки из журналов, которые можно найти в библиотеке электронной. 

5 лет назад
Vbksqybr
26 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад