Курсовая « Лізингове кредитування підприємств»

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка129 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Курсовая. Тема « Лізингове кредитування підприємств»

Нужно еще пример расчета как закрепить теорию с практикой

50 страниц   

5 лет назад
studentzp
47 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
5 часов назад