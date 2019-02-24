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Курсовая « Лізингове кредитування підприємств»
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Курсовая. Тема « Лізингове кредитування підприємств»
Нужно еще пример расчета как закрепить теорию с практикой
50 страниц
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