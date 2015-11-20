Предмет-Оценка стоимости предприятия
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2 курсовые по геометрии, пожробное задание приложил. Можно взять одну или 2.
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