Две курсовые экономика

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт7 заявок175 просмотров
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Каждая по 30 листов

срок 8 дней

Подробное задание на обе - во вложении.

Если можете выполнить только одну - пишите какую именно.

8 лет назад
gemkirill
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад