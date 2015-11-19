Информатика

Здравствуйте. Нужно написать курсовую. Тема: Система аутсорсинга в вс рф Объем: 20-25 стр. План прилагаем. Цена 1000р. Срок 4-5 дней. Ждем ваших заявок.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задание на сайте http://dn.khnu.km.ua/dn/default.aspx – Это страница входа в кабинет
901552567 – это код для входа в кабинет где видно все дисциплины и прочее.
Все лабораторные и контрольные по всем предметам.
Задание смотреть так: Например "Захист iнформацiї" – жмём, далее вкладка "Программа навчання" – там выбираем необходимые лабораторные и контрольные из задания.
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