Информатика

Задание на сайте http://dn.khnu.km.ua/dn/default.aspx – Это страница входа в кабинет

901552567 – это код для входа в кабинет где видно все дисциплины и прочее.

Все лабораторные и контрольные по всем предметам.

Задание смотреть так: Например "Захист iнформацiї" – жмём, далее вкладка "Программа навчання" – там выбираем необходимые лабораторные и контрольные из задания.