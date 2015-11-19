Информатика

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка180 просмотров
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Задание на сайте http://dn.khnu.km.ua/dn/default.aspx  – Это страница входа в кабинет

901552567 – это код для входа в кабинет где видно все дисциплины и прочее.

Все лабораторные и контрольные по всем предметам.

Задание смотреть так: Например "Захист iнформацiї" – жмём, далее вкладка "Программа навчання" – там выбираем необходимые лабораторные и контрольные из задания.

8 лет назад
studentzp
47 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
34 минуты назад