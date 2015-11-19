Курсовая: системный анализ.

$15
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрытнет заявок123 просмотра
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Здравствуйте.

Нужно написать курсовую.

Тема:  Система аутсорсинга в вс рф

Объем: 20-25 стр.

План прилагаем.

Цена 1000р.

Срок  4-5 дней.

Ждем ваших заявок.

8 лет назад
cheldip
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад