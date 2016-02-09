Разработка web-интерфейса для информационных систем

$117
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Тип: Дипломная работа

Дисциплина : Разработка web-интерфейса для информационных систем

Содержание: Теория+Практика

Объем работы: 45-60

Задание приложено в файле. 

Бюджет 7000р., оплата по факту (или после предоставления скриншотов, или частями). Предоплаты нет.

Срок: 1 декабря. Лучше быстрее.

8 лет назад
tvoiaelena
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
serj1984
Сергей 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$134
8 дней
Задание было достаточно объемным, Сергей отлично справился с поставленной задачей. Все доработки и замечания от преподавателя в дальнейшем были выполнены. Очень приятно работать!
Благодарен Елене за сотрудничество, своевременную оплату и оперативную связь