Тема или краткое описание работы: Кинематика Количество страниц: 25-30 Срoк сдачи: 14.01.2011 Вид работы: Курсовая Tип работы: Теоретическая с практикой http://depositfiles.com/files/56kcgpubm Методичка для работы.
3 глава диплома по маркетингу
Тема диплома: Резервы максимизации прибыли в ООО "Экспресс-Тур"
3 глава. Основные направления роста прибыли ООО"Экспресс-Тур"
3.1 Анализ структуры и динамики прибыли
3.2 Факторный анализ прибыли от продаж
3.3 Анализ использования прибыли
3.4 Предложения по максимизации прибыли
требования:
В третьей главе приводится обоснование предло жений по совершенствованию тех сторон экономической деятель ности, проблемные участки по которым были выявлены во вто рой главе. Следует иметь не менее трех основных предло жений, выносимых на защиту.
Внося предложения, целесообразно предлагать несколько ва риантов решения выявленной проблемы. Следует проанализи ровать каждый из вариантов, выбирать оптимальный и не толь ко прогнозировать положительные результаты использования выбранного варианта, но и предложить мероприятия по минимизации рисков негативных последствий
Срок - 15.01.
текст остальной части диплома могу отправить на почту.
Называйте цену.
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