Дипломная по экономике (конкурентноспособность)

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Закрыт7 заявок166 просмотров

ВУЗ, курс: МГОУ(Моск.Гос.Открытый универс.)

Направление работы: Экономика

Предмет: экономика и управление на предприятии машиностроения

Тема (описание работы): Конкурентноспособность предприятия.

Срок сдачи: 20 февраля

Вид работы: Дипломная

Тип работы: Теоретическая с практикой

Дополнительные требования: мне сказали что нужен какой то спец. анализ.. практика .. ..

конкурeнтнocпособнocть прeдприятия это моя тема..преподователь сказала что тему можно подкорректировать..

в ближайшие 2 нед нужна 1 глава. План в теч пары дней.

Пишите стоимость и сроки выполнения

14 лет назад
baksi8
39 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Mulberry
37 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
$230
14 дней

Заявки фрилансеров

Mulberry
37 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад