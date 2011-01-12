Нужна курсовая по Экономико-матем. моделированию

$50
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Экономико-матем. моделирование с расчетами и построением сетевых графиков. Оформление строго по требованиям, приведенными во вложенных файлах. Срок здачи курсовой 28.01.2011. Желательно раньше. Бюджет по 500р. Оплата 30% сразу и остальное после здачи курсовой. Если курсовая преподами будет отдана на доработку, то дорабатываете. Оставшиеся 70 % оплаты поступят после успешной сдачи. В институте стоят 3 программы Антиплагиат, т.ч. с текстами тоже придется постараться. Работа на русском языке.

14 лет назад
Veronica2010
Вероника 
46 лет
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

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