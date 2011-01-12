Предмет ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ТОРГОВЛИ Тема курсовой : Планирование товарооборота розничного торгового предприятия по кварталам и месяцам работа нужна на отлично. срок до 10 февраля методичку скину на ...
Курсовые по строительству
Требуется выполнить 2 курсовые по строительству с выполнением чертежей формата А2 (в автокаде).
Работы в приложенных файлах.
Жду предложения по цене и срокам.
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