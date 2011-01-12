Необходимо написать диплом по теме: . Анализ управления денежными потоками предприятия . Срок на написание диплома: две недели. Еще пять дней на необходимые правки. Защита в начале февраля. Оплата происходит по главам, после проверки главы ...
Диплом по финансам предприятия-3
Необходимо написать диплом по теме:управление фин.рисками предприятия . Срок на написание диплома: две недели. Еще пять дней на необходимые правки. Защита в начале февраля. Оплата происходит по главам, после проверки главы научным руководителем, если требуемые исправления незнаительны, то сразу, в ином случае после правок.
Введение+1 глава- неделя
2 глава+заключение-неделя
Еще совокупно пять дней на правки.
Еще нужно написать речь и сделать презентацию в powerpoint.
Предприятие любое Московское
Дополнительные требования:
Оригинальность от 70%. Необходимы внизустраничные сноски на литературу .Доисторическая литература не приветствуется. Должна преобладать литература 2006-2010 года.
Так же не приветствуются дипломы сделанные на основе устаревших дипломов докризисного времени.
Только для ответственных авторов способных написать в указанные сроки.
Необходимо написать план
Пишите ваши цены, предложения без указания цены игнорируются.
Выбранный исполнитель
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