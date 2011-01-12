Диплом по финансам предприятия-3

Необходимо написать диплом по теме:управление фин.рисками предприятия . Срок на написание диплома: две недели. Еще пять дней на необходимые правки. Защита в начале февраля. Оплата происходит по главам, после проверки главы научным руководителем, если требуемые исправления незнаительны, то сразу, в ином случае после правок.

Введение+1 глава- неделя

2 глава+заключение-неделя

Еще совокупно пять дней на правки.

Еще нужно написать речь и сделать презентацию в powerpoint.

Предприятие любое Московское

Дополнительные требования:

Оригинальность от 70%. Необходимы внизустраничные сноски на литературу .Доисторическая литература не приветствуется. Должна преобладать литература 2006-2010 года.

Так же не приветствуются дипломы сделанные на основе устаревших дипломов докризисного времени.

Только для ответственных авторов способных написать в указанные сроки.

Необходимо написать план

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