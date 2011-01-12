Дипломная работа по государственному управлению

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрытнет заявок162 просмотра

Дипломная работа на тему "Роль Управления капитального строительства в обеспечении качества строительства объектов социальной инфраструктуры"

нужно развернуть п.п. 2.2. Функции казенного предприятия Брянской области «Управление капитального строительства» в обеспечении качества на этапах строительства от разработки проектно-сметной документации до ввода объекта в эксплуатацию, добавив сложности , возникающих при осуществлении функций и выполнить главу 3 диплома.

14 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
41 год
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
56 отзывов(-3)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Диплом по финансам предприятия-2

    Необходимо написать диплом по теме: . Анализ управления денежными потоками предприятия . Срок на написание диплома: две недели. Еще пять дней на необходимые правки. Защита в начале февраля. Оплата происходит по главам, после проверки главы ...

    PowerPoint
    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Диплом по финансам предприятия

    Необходимо написать диплом по теме: Управление дебиторской задолженностью предприятия (на примере ОАО «…»). Срок на написание диплома: две недели. Еще пять дней на необходимые правки. Защита в начале февраля. Оплата происходит по главам, после ...

    PowerPoint
    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Реферат по налогам

    Тема реферата: "Налоговые вычеты". (должен включать в себя подробный обзор разных вычетов по разным налогам) Объем стандартный. Оформление, список литературы не требуется. Обязательно: текст должен соответствовать современному законодательству.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Курсовая работа

    Курсовая работа "Осушение земель лесного фонда" фак.: лесоинженерный дисциплина: гидролесомелиорация Требования к оформлению и содержанию стандартные. Прошу указать цену и сроки.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Диплом по PR

    Особенности позиционирования и пиар-продвижения глянцевых журналов для женщин в РФ на примере Vouge, Cosmopolitan , Glamour c 2009 по 2010г." Требования: Объем: 80стр, оригинальность строго не ниже 85%, план должен состоять из трех ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Диплом по экономике

    Особенности внутрифирменного планирования деятельности организации в условиях экономической нестабильности План Содержание Введение (3стр.) Глава 1. Теоретические аспекты внутрифирменного планирования в условиях экономической нестабильности (30 стр.) 1.1. Содержание и сущность внутрифирменного ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад