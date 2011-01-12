Диплом по финансам предприятия

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Закрыт10 заявок201 просмотр

Необходимо написать диплом по теме: Управление дебиторской задолженностью предприятия (на примере ОАО «…»). Срок на написание диплома: две недели. Еще пять дней на необходимые правки. Защита в начале февраля. Оплата происходит по главам, после проверки главы научным руководителем, если требуемые исправления незнаительны, то сразу, в ином случае после правок.

Введение+1 глава- неделя

2 глава+заключение-неделя

Еще совокупно пять дней на правки.

Еще нужно написать речь и сделать презентацию в powerpoint.

Для написания нужно выбрать какое нибудь ОАО.

Дополнительные требования:

Оригинальность от 70%. Необходимы внизустраничные сноски на литературу. .Доисторическая литература не приветствуется. Должна преобладать литература 2006-2010 года.

Так же не приветствуются дипломы сделанные на основе устаревших дипломов докризисного времени.

Только для ответственных авторов способных написать в указанные сроки.

План диплома в приложении.

Пишите ваши цены, предложения без указания цены игнорируются.

PowerPoint
14 лет назад
Kabancheg
38 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
23 отзыва

Выбранный исполнитель

r-alena
44 года
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад
$150
10 дней

Заявки фрилансеров

r-alena
44 года
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад

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