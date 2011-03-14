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Завершен5 заявок259 просмотров

Предмет ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ТОРГОВЛИ

Тема курсовой : Планирование товарооборота розничного торгового предприятия по кварталам и месяцам

работа нужна на отлично.

срок до 10 февраля

методичку скину на почту

14 лет назад
svetik22-79
Светлана 
44 года
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$40
10 дней
Очень хорошая работа. Спасибо!
Спасибо за четкое задание, оперативное общение и достойную оплату!

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад

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