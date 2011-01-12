Дипломный проект

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Закрыт2 заявки205 просмотров

ДИПЛОМНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ Методическиеуказания по выполнению дипломного проекта по специальности 2712 - Технологияпродуктов общественного питания (для всех форм обучения) Тема:Проект кафе на 100 посадочных мест в городеЧерняховске

методичка есть

14 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
41 год
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
56 отзывов(-3)

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Нет заявок фрилансеров