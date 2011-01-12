Требуется сделать дипломную работу по дизайну одежды+рисунки+отшив коллекции. Точная тема будет известна в течении недели. Кто за сколько сможет сделать. Напишите пожалуйста [email protected]
Дипломный проект
ДИПЛОМНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ Методическиеуказания по выполнению дипломного проекта по специальности 2712 - Технологияпродуктов общественного питания (для всех форм обучения) Тема:Проект кафе на 100 посадочных мест в городеЧерняховске
методичка есть
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