Требуется сделать 3 курсовые работы по ЭиЭ

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День добрый, требуется сделать 3 курсовые работы по ЭиЭ различающихся вариантами (задаются токи и т.д см прикрепленные файлы), объема как такового нету.Тема: Устройство автоматического включения света. Есть пример без общей схемы. Скажите ориентировочную стоимость одной работы

Сроки к 15-16 Января.

...По-сути изменить цифры и дорисовать общую схему в конце!

14 лет назад
llolla
Катя 
41 год
16 лет в сервисе
Была
год назад

Заявки фрилансеров

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