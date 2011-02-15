Нужен отчет по практике. исходные данные есть, практику проходили в сети магазинов.нужно делать напримере этих магазинов по их отчетности. срок пятница
Курсовая на JAVA
Есть техническое описание на английском.
Есть архитектура классов.
Необходимо классы заполнить кодом.
Техническое задание в прикрепленном файле.
Выбранный исполнитель
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