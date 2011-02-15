Курсовая на JAVA

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Завершен2 заявки147 просмотров

Есть техническое описание на английском.

Есть архитектура классов.

Необходимо классы заполнить кодом.

Техническое задание в прикрепленном файле.

Java
14 лет назад
yurlamus
Дмитрий 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Umka_ru
40 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$10
7 дней
Терпеливый и ответственный фрилансер. Снова все сделано на высоком уровне. Спасибо.
Дмитрий - ответственный и надежный заказчик. С ним приятно работать. Всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

Umka_ru
40 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад