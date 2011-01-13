Отчет по практике по б.учету

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Закрытнет заявок138 просмотров

Нужен отчет по практике. исходные данные есть, практику проходили в сети магазинов.нужно делать напримере этих магазинов по их отчетности.

срок пятница

14 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
41 год
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
56 отзывов(-3)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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