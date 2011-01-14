ВУЗ, курс: МГОУ(Моск.Гос.Открытый универс.) Направление работы: Экономика Предмет: экономика и управление на предприятии машиностроения Тема (описание работы): Конкурентноспособность предприятия. ...
Курсовая Кинематика
Тема или краткое описание работы: Кинематика
Количество страниц: 25-30
Срoк сдачи: 14.01.2011
Вид работы: Курсовая
Tип работы: Теоретическая с практикой
http://depositfiles.com/files/56kcgpubm Методичка для работы.
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