Курсовая Кинематика

Нужна курсовая по Технологии машиностроения с экономическими расчетами, чертежами и графиками. Выполнить нужно строго по требованиям.Во вложении не весь материал. Остальное вышлю на E-mail.т.к. весят много. Срок здачи курсовой до 28.01. 2011. Оплата ...