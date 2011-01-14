Курсовая Кинематика

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Закрыт1 заявка128 просмотров

Тема или краткое описание работы: Кинематика

Количество страниц: 25-30

Срoк сдачи: 14.01.2011

Вид работы: Курсовая

Tип работы: Теоретическая с практикой

http://depositfiles.com/files/56kcgpubm Методичка для работы.

14 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
42 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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