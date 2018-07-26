Аналитическое исследование рынка медицинских услуг (ВРТ) в Украине

Добрый день,

предлагаю интересную работу маркетинг-аналитику по составлению Аналитического исследования рынка медицинских услуг (репродуктивная медицина) в Украине. В контексте исследования, под понятием "репродуктивная медицина" (ВРТ) считаем услуги по гинекологии, акушерству, родоразрешению, и педиатрии.

Аналитическое исследование должно содержать глубокую, структурированную информацию по рынку, основанную на максимальной информационной насыщенности и глубинной аналитической проработке статистических и аналитических данных, данных игроков рынка, основных рыночных тенденций, а также информации о товаре и услугах на рынке.

При подготовке анализа рынка должны использоваться, как первично-собранная, так и вторичная информация, а именно: данные Министерства Статистики, данные таможенной службы (базы ВЭД), данные профильных министерств и ассоциаций, информационные ресурсы компании (внутренняя база при наличии) и её партнёров, банков, данные операторов рынка, данные специализированных информационных ресурсов и СМИ, информация, собранная путём опроса потребителей, экспертный опрос.

Аналитическое исследование охватывает временной диапазон 2015 - июнь 2018 г., и представляет PDF документ с выводами, графиками, таблицами, т.п. + Excel файл с структурированными аналитическими данными.

Структуру Аналитического исследования мы обсудим с исполнителем дополнительно.

Прошу присылать ваши мысли / возможности / сроки исполнения / подтвержденный опыт выполнения подобных задач (примеры реализованных проектов) / стоимость.