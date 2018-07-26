Это вторая практика. Есть хорошо написанная первая, которую можно использовать в качестве основы. Объем отчета должен составлять 25-35 страниц + обязательны приложения. Оригинальность от 70%, проверка по етхт. Прикладываю программу практики. Сроки 7 дней, стоимость 1600.
Аналитическое исследование рынка медицинских услуг (ВРТ) в Украине
Добрый день,
предлагаю интересную работу маркетинг-аналитику по составлению Аналитического исследования рынка медицинских услуг (репродуктивная медицина) в Украине. В контексте исследования, под понятием "репродуктивная медицина" (ВРТ) считаем услуги по гинекологии, акушерству, родоразрешению, и педиатрии.
Аналитическое исследование должно содержать глубокую, структурированную информацию по рынку, основанную на максимальной информационной насыщенности и глубинной аналитической проработке статистических и аналитических данных, данных игроков рынка, основных рыночных тенденций, а также информации о товаре и услугах на рынке.
При подготовке анализа рынка должны использоваться, как первично-собранная, так и вторичная информация, а именно: данные Министерства Статистики, данные таможенной службы (базы ВЭД), данные профильных министерств и ассоциаций, информационные ресурсы компании (внутренняя база при наличии) и её партнёров, банков, данные операторов рынка, данные специализированных информационных ресурсов и СМИ, информация, собранная путём опроса потребителей, экспертный опрос.
Аналитическое исследование охватывает временной диапазон 2015 - июнь 2018 г., и представляет PDF документ с выводами, графиками, таблицами, т.п. + Excel файл с структурированными аналитическими данными.
Структуру Аналитического исследования мы обсудим с исполнителем дополнительно.
Прошу присылать ваши мысли / возможности / сроки исполнения / подтвержденный опыт выполнения подобных задач (примеры реализованных проектов) / стоимость.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт7 лет назад
Федеральный студенческий центр "Мудрая Сова" приглашает к сотрудничеству авторов для выполнения студенческих работ. Требования к соискателям: опыт работы обязателен, готовность к ненормированному графику, ответственность, исполнительность, знание правил и принципов написания студенческих работ, умение работать с ...Рефераты, Курсовые и Дипломы23 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужна готовая Курсовая работа Предметно-ориентированное программирование (1С)Закрыт7 лет назад
Нужна готовая Курсовая работа по веб-дизайнуРефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо написать 2 научных статьи (6-7 страниц каждая) по экономике с соблюдением всех необходимых требований по оформлению, предоставляются вспомогательные материалы. Сроки - неделя на каждую статью. Только для тех, кто имеет соответствующий опыт.Рефераты, Курсовые и Дипломы7 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходима курсовая работа: Необходимые знания C#,WPF, Linq, умение строить UML use case диаграммы, моделирование БД. Больше информации предоставлю исполнителю. Указывайте сроки и цену.Закрыт7 лет назад
"Разработка программного обеспечения для поста управления линии абразивной зачистки" Антиплагиат 70 %. "Программу лучше выполнить в среде С#. В существующей программе есть главное меню, есть режим работы который позволяет управлять станком при помощи ...Закрыт7 лет назад
Дали делать диплом,тема: но сначала сказали самим подобрать литературу.... Срок: 27.07.2018 к 08.00 по МскРефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Требуется выполнить диссертацию по теме "Методология строительного контроля при строительстве гражданских и промышленных зданий" или похожей. Требуется специалист с профильным образованием степенью, приветствуется опыт написания подобных работ. Стоимость договорная.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Есть диплом, требуется отформатировать по Госту, пронумеровать таблицы, оформить приложения в единый диплом. Объем 54 страницы.Рефераты, Курсовые и Дипломы31 заявкаЗакрыт7 лет назад