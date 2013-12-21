Необходимо написать реферат. Тема — Славянофильские и западнические идеи в "Философических письмах" П.Я. Чаадаева. Объем — 12 - 15 страниц, размер шрифта — 14, межстрочный интервал — 1,5 ...
Автор курсовых и рефератов
Работа постоянная.
Оплата договорная.
Для каждой работы назначается цена. Если согласны - забираете на выполнение.
Рассмотрю в кандидаты тех, у кого уже есть ранее выполненные работы.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $25Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен11 лет назад
Требуется готовый диплом по Прикладной информатике в экономике с уникальностью не менее 80%. В дипломе нужно автоматизировать какой нибудь процесс на предприятии. Предыдущий диплом был на тему "Разработка программно-инструментального комплекса для ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Курсовой ВК. Расчёт и проектирование сварных конструкций Расчет и конструирование сварной внецентренно сжатой колонны (центральная нагрузка 120т)Закрыт11 лет назад
- $16
Нужно доделать курсовую Предмет-Системы управления технологическими процессами и информационные технологии "Тема"Линия производства томатного сока" Нужно сделать -Выбрать параметры автоматизации -Выбрать оборудование и сделать ...Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт11 лет назад
- $27
Необходимо до вечера понедельника (18 часов по Москве) отрерайтить ВКР. Исходник даю. Стиль - научный. Стиль и смысл сохранить (будут читать все!). Тематика - право. Практики нет, только теория. ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Coвepшeнcтвoвaниe дeятeльнocти иcпoлнитeльныx opгaнoв Mecтнoгo caMoyпpaвлeния (нa пpиMepe AдMиниcтpaции города скажу в лс) специальность: ГМУ на 80 страниц преддипломная практика на 35 страниц. использовать ее во второй главе на 90% ...Закрыт11 лет назад
Необходимо написать работу по требованиям. предмет: "Международное право" кол-во страниц: 60 шрифт, инт.: 14, 1.5 кол-во источников: 40-50 сноски: подстрочныеРефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен11 лет назад
Необходимо написать первую теоретическую главу дипломной работе. кол-во страниц -30 14 шрифт 1,5 интервал кол-во источников 15 согласно предоставленному плана см. файлРефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Тип работы: Курсовая (с практ.) Предмет с бланка: Аудит Тема работы: в файле пароль 777 Объем работы: 30 Срок выполнения: Шрифт: 14 Интервал: 1,5 ...Закрыт11 лет назад