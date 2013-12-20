Сварочное производство

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Закрыт1 заявка92 просмотра

Курсовой ВК. Расчёт и проектирование сварных конструкций

Расчет и конструирование сварной внецентренно сжатой колонны (центральная нагрузка 120т)

11 лет назад
studentzp
Юрий 
49 лет
14 лет в сервисе
Был
7 часов назад

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