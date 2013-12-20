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Сварочное производство
Курсовой ВК. Расчёт и проектирование сварных конструкций
Расчет и конструирование сварной внецентренно сжатой колонны (центральная нагрузка 120т)
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