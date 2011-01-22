Авторы студенческих работ в офис в Волгограде

Имеется вакансия автора дипломных и курсовых работ.

Мы занимаемся несколько лет написанием работ на заказ. Сейчас расширяем штат и предлагаем работу в офисе авторам, проживающим в Волгограде.

Предлагаем официальное трудоустройство, соцпакет, стабильный объем заказов, своевременную оплату.

Работая с нами вы получаете высокую оплату труда, молодой дружный коллектив, поддержку менеджеров, гибкий график работы.