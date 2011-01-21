Требуются исполнители учебных работ

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт11 заявок347 просмотров
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Требуются исполнители учебных работ!

Компания «Отличник.ru» приглашает к долгосрочному сотрудничеству авторов студенческих работ по различным дисциплинам (для выполнения контрольных, курсовых, дипломных и др. учебных работ).

Требования:

- высшее образование;

- личные качества: ответственность, исполнительность;

- знание программ Microsoft Word, Excel;

- постоянный доступ к сети Internet.

Резюме отправляйте на e-mail: [email protected]

Обязательно укажите:

1. Ф.И.О. (полностью);

2. Страна, город;

3. контактные данные (если № мобильного телефона, то указывайте оператора);

4. ВУЗ, который вы заканчивали, специальность;

5. Подробный перечень дисциплин и видов работ, которые вы можете писать;

6. Стоимость работ, в зависимости от вида;

7. Сроки выполнения.

Подробности сотрудничества – после рассмотрения резюме

13 лет назад
kadrow
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад