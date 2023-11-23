Бізнес план

$20
Рефераты, Курсовые и ДипломыОткрыт1 заявка8 просмотров
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Бізнес-план відкриття закладу швидкого харчування
Кількість сторінок необмежена
Унікальність: 70%
Строки: 1.12

месяц назад
Валентин
26 летУкраина
месяц в сервисе
Был
19 дней назад
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Алексей
32 года
6 лет в сервисе
Был
6 часов назад
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месяц назад