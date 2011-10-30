Диплом Банковское дело

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Закрыт10 заявок195 просмотров

Дипломная работа на тему "Кредитование корпоративных клиентов".

Антиплагиат не менее 75%.

Срок 10 дней.

14 лет назад
semen20091989
Семен 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

vikt-docen
Виктор 
56 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$200
10 дней

Заявки фрилансеров

vikt-docen
Виктор 
56 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад