Диплом Банковское дело

диплом по педагогике, 2я глава тема «Метод проектов как средство освоения временных отношений старшими дошкольниками» Надо подкорректировать в главе 2.1, то, что выделено. И написать 2.2. результаты констатирующего эксперимента (количественный, качественный анализ (таблицы, ...