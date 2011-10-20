Диплом (с практической частью) логистика

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Тема работы: Совершенствование логистической технологии импортных закупок предприят

Тип учебного заведения): МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ

Предмет: логистика

Объём работы в печатных страницах: 100

План работы:

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Введение 3 20.10.11

1. Анализ конкурентной позиции предприятия

на рынке нефтегазового сектора 25 31.10.11 3

1.1. Характеристика предприятия и оценка

его рыночного положения

1.2. Анализ состояния и перспектив развития рынка нефтегазового сектора

1.3. Оценка основных проблем рыночного развития предприятия и постановка задачи

2. Разработка компонент логистической технологии

в сфере импортных закупок 35 20.11.11 5

2.1. Разработка концептуальных требований

к технологии закупок

2.2. Разработка процесса импорта ресурсов

2.3. Организационно – экономический механизм импортных закупок

2.3. Разработка плана внедрения технологии импорта

3. Техническая часть 15 30.11.11 1

4. Охрана труда и окружающей среды 10 09.12.11 1

5. Оценка социально-экономической эффективности внедрения технологии импорта 10 15.12.11 2

Заключение 3 23.12.11

Список литературы 30.12.11

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Дополнительные требования к работе:

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также будут высланы методические указания

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Срок выполнения: 15 ноября 2011

14 лет назад
vikt-docen
Виктор 
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16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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