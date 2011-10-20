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Диплом (с практической частью) логистика
Тема работы: Совершенствование логистической технологии импортных закупок предприят
Тип учебного заведения): МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ
Предмет: логистика
Объём работы в печатных страницах: 100
План работы:
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Введение 3 20.10.11
1. Анализ конкурентной позиции предприятия
на рынке нефтегазового сектора 25 31.10.11 3
1.1. Характеристика предприятия и оценка
его рыночного положения
1.2. Анализ состояния и перспектив развития рынка нефтегазового сектора
1.3. Оценка основных проблем рыночного развития предприятия и постановка задачи
2. Разработка компонент логистической технологии
в сфере импортных закупок 35 20.11.11 5
2.1. Разработка концептуальных требований
к технологии закупок
2.2. Разработка процесса импорта ресурсов
2.3. Организационно – экономический механизм импортных закупок
2.3. Разработка плана внедрения технологии импорта
3. Техническая часть 15 30.11.11 1
4. Охрана труда и окружающей среды 10 09.12.11 1
5. Оценка социально-экономической эффективности внедрения технологии импорта 10 15.12.11 2
Заключение 3 23.12.11
Список литературы 30.12.11
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Дополнительные требования к работе:
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также будут высланы методические указания
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Срок выполнения: 15 ноября 2011
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