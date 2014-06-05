Курсовая: ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ Тема: Гипертекстовая технология ТРЕБОВАНИЯ К КУРСОВОЙ: - Антиплагиат не меньше 80% - Объем не менее 20 стр. - 2 главы и ...
Диплом по страхованию. Приватно для М. Чуйковой
задание прикреплено
объем 65 страниц +приложение
увеличение объема недопустимо, так как может стать минусом
антиплагиат не ниже 85-90%
методичка прикреплена,строго делать по ней
цена 4500 рублей (диплом, речь)
сдача по главам
оплата по факту Сбербанк РФ
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