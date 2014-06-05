Диплом по страхованию. Приватно для М. Чуйковой

$150
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Завершен1 заявка124 просмотра

задание прикреплено

объем 65 страниц +приложение

увеличение объема недопустимо, так как может стать минусом

антиплагиат не ниже 85-90%

методичка прикреплена,строго делать по ней

цена 4500 рублей (диплом, речь)

сдача по главам

оплата по факту Сбербанк РФ

14 лет назад
seni4ka
Елена 
41 год
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад
$150
10 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Интересный заказ и своевременная оплата! спасибо Елене

Заявки фрилансеров

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад