Курсовая: Гипертекстовая технология

$25
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Закрыт2 заявки124 просмотра

Курсовая: ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Тема: Гипертекстовая технология

ТРЕБОВАНИЯ К КУРСОВОЙ:

- Антиплагиат не меньше 80%

- Объем не менее 20 стр.

- 2 главы и 3 - 4 подраздела

- Минимум 1 стр. на введение и заключение

- Оформить по образцу

14 лет назад
skoort
Арсен 
34 года
15 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

lokomotiv123
Андрей 
43 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$25
3 дня

Заявки фрилансеров

lokomotiv123
Андрей 
43 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад