Дипломная по медицине для мед.училища-2 Дополнительно будет методичка по содержанию и методичка по оформлению Есть сданная курсовая работа по теме диплома, объем курсовой 39 страниц, необходимо на основе курсовой ...
Курсовой по дисциплине управление проектом
Здравствуйте! Нужен курсовой проект по дисциплине "Управление проектом" на тему "Разработка концепции проекта по внедрению программного обеспечения в компанию Арредо Италия" Вся информация по созданному программному обеспечению указана в файле "Курсовой проект по программированию". Сайт компании Арредо http://www.arredo.ru/
СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ: 1.11.11
Сообщите пожалуйста какова стоимость проекта. Спасибо
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ:
Введение (объем 3 стр)
1) Актуальность
2) Разработанность темы, т.е. кто изучал из специалистов( напр. Володин, Мазур, Воропаев, Полковников, Арчибальт, Шапиро)
3) Объект, предмет, цель задачи (напр. Цель - разработка концепции проекта по внедрению ПО в компанию...)
4) Описать задачи
Глава 1 (объем около 10 стр)
Основы проектного менеджмента, понятие проекта, понятие треугольника ограничений
Глава 2 (около 20 стр)
2.1 Описать компанию
2.2 Постановка проблемы
2.3 Описание проекта (концепция, описание качества)
2.4 Планирование. Раздел ДОЛЖЕН содержать графики или диаграммы - сетевой график, график расходуемых ресурсов, график нерасходуемых ресурсов.
2.5 Анализ рисков проекта, возврат инвестиций(если предусмотрено)
Заключение (2 стр)
Указать какие поставленные задачи выполнены, указать участников проекта
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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