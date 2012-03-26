Курсовой по дисциплине управление проектом

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Завершен1 заявка154 просмотра

Здравствуйте! Нужен курсовой проект по дисциплине "Управление проектом" на тему "Разработка концепции проекта по внедрению программного обеспечения в компанию Арредо Италия" Вся информация по созданному программному обеспечению указана в файле "Курсовой проект по программированию". Сайт компании Арредо http://www.arredo.ru/

СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ: 1.11.11

Сообщите пожалуйста какова стоимость проекта. Спасибо

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ:

Введение (объем 3 стр)

1) Актуальность

2) Разработанность темы, т.е. кто изучал из специалистов( напр. Володин, Мазур, Воропаев, Полковников, Арчибальт, Шапиро)

3) Объект, предмет, цель задачи (напр. Цель - разработка концепции проекта по внедрению ПО в компанию...)

4) Описать задачи

Глава 1 (объем около 10 стр)

Основы проектного менеджмента, понятие проекта, понятие треугольника ограничений

Глава 2 (около 20 стр)

2.1 Описать компанию

2.2 Постановка проблемы

2.3 Описание проекта (концепция, описание качества)

2.4 Планирование. Раздел ДОЛЖЕН содержать графики или диаграммы - сетевой график, график расходуемых ресурсов, график нерасходуемых ресурсов.

2.5 Анализ рисков проекта, возврат инвестиций(если предусмотрено)

Заключение (2 стр)

Указать какие поставленные задачи выполнены, указать участников проекта

14 лет назад
berqt
46 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$70
2 дня
Грамотно, профессионально, в срок! Приемлемые цены. Рассчитываю на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую!
Мой очередной плюс в копилку репутации Константина. Хочется отметить не только профессиональные качества Константина, как заказчика, но и просто человеческое отношение к фрилансеру, не с точки зрения: "Клиент всегда прав", а скорее "Давайте искать компромисс". Мои самые лучшие рекомендации!

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад