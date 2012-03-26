Курсовой по дисциплине управление проектом

Здравствуйте! Нужен курсовой проект по дисциплине "Управление проектом" на тему "Разработка концепции проекта по внедрению программного обеспечения в компанию Арредо Италия" Вся информация по созданному программному обеспечению указана в файле "Курсовой проект по программированию". Сайт компании Арредо http://www.arredo.ru/

СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ: 1.11.11

Сообщите пожалуйста какова стоимость проекта. Спасибо

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ:

Введение (объем 3 стр)

1) Актуальность

2) Разработанность темы, т.е. кто изучал из специалистов( напр. Володин, Мазур, Воропаев, Полковников, Арчибальт, Шапиро)

3) Объект, предмет, цель задачи (напр. Цель - разработка концепции проекта по внедрению ПО в компанию...)

4) Описать задачи

Глава 1 (объем около 10 стр)

Основы проектного менеджмента, понятие проекта, понятие треугольника ограничений

Глава 2 (около 20 стр)

2.1 Описать компанию

2.2 Постановка проблемы

2.3 Описание проекта (концепция, описание качества)

2.4 Планирование. Раздел ДОЛЖЕН содержать графики или диаграммы - сетевой график, график расходуемых ресурсов, график нерасходуемых ресурсов.

2.5 Анализ рисков проекта, возврат инвестиций(если предусмотрено)

Заключение (2 стр)

Указать какие поставленные задачи выполнены, указать участников проекта