Курсовая работа по проектированию предприятий АТП

Необходимо выполнить курсовой проект по дисциплине Проектирование предприятий автомобильного транспорта

Выполнение работы согласно задания и методических рекомендаций.

Пояснительная записка + чертежи по заданию.

Введение, заключение, список литературы обязателен.

Оригинальность работы 70% .

Требуется грамотный специалист, имеющий опыт в написании работ подобной тематике.

В заявке указывайте Ваш опыт работы по этой дисциплине, стоимость, срок выполнения.

Оплата работы после успешной сдачи работы клиентом.

Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 2- месяцев.

Требуется качественная работа в соответствии с планом и рекомендациями по оформлению.

Срок сдачи работы до 05.11.2011 до 12 часов МСК

В заявке указывайте Вашу цену, сроки, какой опыт работы по данной теме.