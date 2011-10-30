Курсовая работа "Размол зерна"

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Завершен1 заявка164 просмотра

Тема: "Размол зерна"

Срок - утро воскресенья, 30.10.2011

План предоставлю.

Цена - 800 руб.

14 лет назад
Nezabudka80
45 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

vika_0909
Виктория 
42 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$40
1 день
Очень понравилось сотрудничать с Викторией. Быстро и четко выполнила курсовую работу. Очень довольна. Советую
Все ок!

Заявки фрилансеров

vika_0909
Виктория 
42 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад