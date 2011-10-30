Дипломная по медицине для мед.училища-2 Дополнительно будет методичка по содержанию и методичка по оформлению Есть сданная курсовая работа по теме диплома, объем курсовой 39 страниц, необходимо на основе курсовой ...
Курсовая работа "Размол зерна"
Тема: "Размол зерна"
Срок - утро воскресенья, 30.10.2011
План предоставлю.
Цена - 800 руб.
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