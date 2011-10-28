Дипломная по логопедии (практич.часть)

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт6 заявок194 просмотра

Тема: Формирование мотивационной готовности к школьному обучению детей с нарушениями речи в структуре работы логопеда по подготовке к школьному обучению.

Нужен отличный специалист в этой области. Практическая часть должна быть со всеми протоколами обследования.

14 лет назад
Nastya-Kaz
Анастасия 
49 лет
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров