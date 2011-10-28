Курсовая по анализу хозяйственной деятельности

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Тема: анализ хозяйственной деятельности ООО ДОК «Енисей»

Документов нет.

В работе сделать полный анализ продукции, труду, финансовому состоянию, ОПФ, за последних три года

В приложении должна быть отчетность (баланс, отчет о прибылях)

Срок 1 ноября

14 лет назад
darya963
45 лет
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

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