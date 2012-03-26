Научно-исследовательская работа (исследование)

Предмет: Гигиена и общественное питание

Тема: Исследование и анализ состояния питания школьников в регионах РФ

Тип: Научно-исследовательская работа

Объем: 85 листов

Срок: 20.11.2011, если возможно, то раньше

Пожелания:

Научный труд, основанный на данных 5-6 регионов, со статистикой, анализом и выводами.

Соотношение Текста и табличных материалов (диаграмм и т.п.) примерно 60 на 40 процентов.

Во вложении наша аннотация НИР и возможный пример обработки (по Карелии).

Также отправляю материал по регионам, это в виде ссылки, так как большой объём. Можно будет выбрать любой регион, какой понравится ))

http://files.mail.ru/SJPFJ3