Дипломная по медицине для мед.училища-2 Дополнительно будет методичка по содержанию и методичка по оформлению Есть сданная курсовая работа по теме диплома, объем курсовой 39 страниц, необходимо на основе курсовой ...
Научно-исследовательская работа (исследование)
Предмет: Гигиена и общественное питание
Тема: Исследование и анализ состояния питания школьников в регионах РФ
Тип: Научно-исследовательская работа
Объем: 85 листов
Срок: 20.11.2011, если возможно, то раньше
Пожелания:
Научный труд, основанный на данных 5-6 регионов, со статистикой, анализом и выводами.
Соотношение Текста и табличных материалов (диаграмм и т.п.) примерно 60 на 40 процентов.
Во вложении наша аннотация НИР и возможный пример обработки (по Карелии).
Также отправляю материал по регионам, это в виде ссылки, так как большой объём. Можно будет выбрать любой регион, какой понравится ))
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