Научно-исследовательская работа (исследование)

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Завершен2 заявки206 просмотров

Предмет: Гигиена и общественное питание

Тема: Исследование и анализ состояния питания школьников в регионах РФ

Тип: Научно-исследовательская работа

Объем: 85 листов

Срок: 20.11.2011, если возможно, то раньше

Пожелания:

Научный труд, основанный на данных 5-6 регионов, со статистикой, анализом и выводами.

Соотношение Текста и табличных материалов (диаграмм и т.п.) примерно 60 на 40 процентов.

Во вложении наша аннотация НИР и возможный пример обработки (по Карелии).

Также отправляю материал по регионам, это в виде ссылки, так как большой объём. Можно будет выбрать любой регион, какой понравится ))

http://files.mail.ru/SJPFJ3

14 лет назад
berqt
46 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$200
30 дней
Елена грамотный и отличный исполнитель. Все было сделано по требованиями в указанные сроки без задержек. Спасибо за работу.
Константин - один самых лучших заказчиков на сервисе, который заботится не только об интересах заказчика, но и не забывает фрилансера. Хорошо взаимодействует с непосредственным заказчиком и исполнителем по поводу координации сроков выполнения заказа. +100

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад