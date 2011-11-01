Тема: Внебюджетные источники финансирования учреждений культуры.Фандрейзинг. Методички нет. Без требований к антиплагиату и объёму. Срок-7 дней.
Реферат по социологии
Нужен реферат по социологии.
Тема: "Роль образования в экономической, политической и духовной жизни общества"
Объем - 25 листов. 14 шрифт, полуторный интервал, Times New Roman.
Указывайте цены и сроки.
Оплата - Яндекс.Деньги в течение 1-2 дней после сдачи работы.
Хотелось бы поработать с непосредственным исполнителем, а не с посредником.
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