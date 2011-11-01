Реферат по социологии

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Завершен3 заявки256 просмотров

Нужен реферат по социологии.

Тема: "Роль образования в экономической, политической и духовной жизни общества"

Объем - 25 листов. 14 шрифт, полуторный интервал, Times New Roman.

Указывайте цены и сроки.

Оплата - Яндекс.Деньги в течение 1-2 дней после сдачи работы.

Хотелось бы поработать с непосредственным исполнителем, а не с посредником.

14 лет назад
El_Brujo
Артем 
44 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

ev-geniya
Евгения 
40 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад
$15
3 дня
Не первый раз работаю с Евгенией, и опять получаю работу высочайшего качества точно в срок. Евгения - определенно одна из лучших авторов, с которыми я работал. Спасибо!
Спасибо Артему за очередной интересный проект! Как всегда - самые лучшие впечатления от сотрудничества! Рекомендую как отличного, надежного Заказчика!

Заявки фрилансеров

ev-geniya
Евгения 
40 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад