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Завершен3 заявки152 просмотра

Тема: Внебюджетные источники финансирования учреждений культуры.Фандрейзинг.

Методички нет.

Без требований к антиплагиату и объёму.

Срок-7 дней.

14 лет назад
Onli-ok
52 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$20
7 дней
Прекрасная работа по менеджменту!!!Спасибо!!!
Спасибо, Татьяна, Вам за приятное и надежное сотрудничество. Надеюсь на дальнейшие проекты и желаю вам удачи во всех делах. +100

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад