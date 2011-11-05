Пояснительная записка к курсовой по программированию. Объем работы-25 стр. Программа написана на Java. Ваши цены и сроки? Пишите Вашу специальность.
Курсовая работа по электротехнике
Необходимо исполнить курсовую работу по прикрепленным файлам
Срок до 05.11.2011
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $10
задание прикреплено объем 15 страниц +титульник,список литры,приложения анти 85% срок 7.11 цена 300 р.Завершен14 лет назад
- $150
задание прикреплено объем 65 страниц +приложение увеличение объема недопустимо, так как может стать минусом антиплагиат не ниже 85-90% методичка прикреплена,строго делать по ней ...Завершен14 лет назад
- $25
Курсовая: ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ Тема: Гипертекстовая технология ТРЕБОВАНИЯ К КУРСОВОЙ: - Антиплагиат не меньше 80% - Объем не менее 20 стр. - 2 главы и ...Закрыт14 лет назад
- $25
Курсовая: ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ Тема: Области применения искусственного интеллекта ТРЕБОВАНИЯ К КУРСОВОЙ: - Антиплагиат не меньше 80% - Объем не менее 20 стр. - 2 главы ...Закрыт14 лет назад
Нужен реферат по социологии. Тема: "Роль образования в экономической, политической и духовной жизни общества" Объем - 25 листов. 14 шрифт, полуторный интервал, Times New Roman. Указывайте цены и ...Завершен14 лет назад
Тема: Внебюджетные источники финансирования учреждений культуры.Фандрейзинг. Методички нет. Без требований к антиплагиату и объёму. Срок-7 дней.Завершен14 лет назад
Тема: Формирование мотивационной готовности к школьному обучению детей с нарушениями речи в структуре работы логопеда по подготовке к школьному обучению. Нужен отличный специалист в этой области. Практическая часть должна быть со всеми протоколами обследования.Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Добрый день! Нужен человек или команда для выполнения разных заданий по следующим предметам: – Введение в логистику – Высшая математика – Охрана труда ...Рефераты, Курсовые и Дипломы10 заявокЗакрыт14 лет назад
Тема: планирование технико-экономических показателей на примере ООО ДОК «Енисей» Плана нет. Методички нет. Срок 1 ноябряРефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт14 лет назад