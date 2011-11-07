Реферат по УП РФ

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен5 заявок187 просмотров

задание прикреплено

объем 15 страниц +титульник,список литры,приложения

анти 85%

срок 7.11

цена 300 р.

14 лет назад
seni4ka
Елена 
41 год
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

sokolova_mariya
Мария 
36 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
16 отзывов
14 лет назад
$10
3 дня
Очень грамотное изложение материала, все четко и по теме, приятно было сотрудничать, думаю это не в последний раз +10 баллов
Очень приятно работать с Еленой, отличная заказчица: дано четкое задание, и оплата моментальная. Спасибо за сотрудничество, буду рада его продолжить :)

Заявки фрилансеров

sokolova_mariya
Мария 
36 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
16 отзывов
14 лет назад