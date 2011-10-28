Диплом по демографии

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План

В ведение

2 Анализ демографических процессов в xxxxx

2.1 Анализ естественного движения населения

2.2 Анализ механического движения населения

2.3 Основные проблемы развития демографических процессов в крае

3 Мероприятия по совершенствованию регулирования демографии в

Приморском крае

3.1. Прогноз демографических показателей в хххх крае

на 2012-2015 гг.

3.2. Рекомендации по улучшению демографической ситуации в

хххх крае

Заключение

Список литературы

Приложения

14 лет назад
NATALIAkr
Наталия 
47 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
4 отзыва

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