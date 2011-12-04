Гражданское право

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен1 заявка92 просмотра

задание прикреплено

оформлять как реферат, без введения,заключения но с ссылками и списком литературы.

объем по 3-4 страницы

срок до 7.11

оплата WMR

14 лет назад
seni4ka
Елена 
41 год
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

linet
Елена 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
74 отзыва
14 лет назад
$12
3 дня
Приятно было работать, работа сделана быстро и хорошо
Елена - отличный заказчик! Спасибо за заказ!

Заявки фрилансеров

linet
Елена 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
74 отзыва
14 лет назад