Диплом. Административный бытовой комплекс

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Закрыт1 заявка110 просмотров

Вид работы: Диплом

Тема: Административный бытовой комплекс

Дисциплина: Конструкции из дерева и пластмасс.

Объем: 100 стр.

Нужны чертежи 12 листов формат А1

14 лет назад
Shumeeva
Наталья 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад

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